【環球網綜合報導】據《印度時報》3月1日報導，印度今年冬季降雨量僅為往年的三分之一，這將導致印度在季風雨季來臨前的夏季缺水情況加重。

據報導，一些山地地區降水量尤其不足，特別是在克什米爾地區、喜馬偕爾邦和北阿坎德邦這些地區。而至這些地區的降水往往需要用來補給印度北部平原的多條河流。

克什米爾地區在過去兩個月中降雨量僅為79.5毫米，而往年通常為212.9毫米，減少了63%。喜馬偕爾邦情況更為嚴重，降雨量減少72%，只有55.1毫米降雨，而往年這一數值為195.5毫米。北阿坎德邦降雨量為33.7毫米，較往年相比(106.2毫米)減少68%。

氣象專家說，印度冬季降雨量減少，尤其是印度北部地區，這是由於缺少「西部氣流擾動」導致的。這種干擾往往會帶來濕潤寒冷的天氣。一名氣象專家說：「自2017年12月1日以來，只有4個西部氣流影響到北部平原地區，而較往年相比，在這三個月中通常會有9個。」(實習編譯：倪林 審稿：譚利婭)