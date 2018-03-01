文在寅出席三一運動99周年紀念活動 強調日本應正視歷史北京新浪網 (2018-03-01 14:35)
【環球網報導 記者 魏悅】韓聯社3月1日報導稱，韓國總統文在寅1日出席在首爾西大門刑務所歷史館舉行的「紀念三一運動99周年儀式」並發表講話。文在寅表示，將基於民眾的力量和信心將三一運動和大韓民國建國100周年(即2019年)打造為構築半島永久和平體制和繁榮的新起點。
報導稱，文在寅在講話中提及「獨立」23次、「大韓民國」20次，此外使用頻度較高的一詞是「和平」(11次)。文在寅表示，曾被關押在西大門刑務所的抗日獨立運動志士為國奉獻，強調三一運動精神中追求和平力量的民眾不分地區、出身和地位高低。他指出，必須構建半島和平共同體和經濟共同體，不能讓分裂成為和平與繁榮的絆腳石，並呼籲各方積极參與構築和平體制。
文在寅表示，日方不應主張慰安婦問題已得到解決，戰爭時期反人道犯罪行為不應被「了結」一詞所掩蓋。越是悲慘的歷史越應被銘記，學習那段歷史才是真正的解決之道。他強調，日方應正視歷史、直面歷史，希望以史為鑒、真誠反省，取信於亞洲鄰國，與鄰國一道實現真正的和解，共同踏上和平共存和繁榮的道路。
文在寅還提及獨島問題指出，獨島是日本在侵略朝鮮半島時最先被日本強佔的韓國領土，日方否認這一史實與拒絕對帝國主義時期侵略進行反省無異。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
失蹤陸女博士生 英國警方證實死亡【中央社】
日本再遭遇極端惡劣天氣 上百趟航班被取消【北京新浪網】
安全許可權遭降級 美「第一女婿」會打包回紐約嗎？【北京新浪網】
印度一對新人婚宴收到匿名「賀禮」 新郎當場被炸死(圖)【北京新浪網】
月球上將建4G網路【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》