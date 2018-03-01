【環球網報導 記者 魏悅】韓聯社3月1日報導稱，韓國總統文在寅1日出席在首爾西大門刑務所歷史館舉行的「紀念三一運動99周年儀式」並發表講話。文在寅表示，將基於民眾的力量和信心將三一運動和大韓民國建國100周年(即2019年)打造為構築半島永久和平體制和繁榮的新起點。

報導稱，文在寅在講話中提及「獨立」23次、「大韓民國」20次，此外使用頻度較高的一詞是「和平」(11次)。文在寅表示，曾被關押在西大門刑務所的抗日獨立運動志士為國奉獻，強調三一運動精神中追求和平力量的民眾不分地區、出身和地位高低。他指出，必須構建半島和平共同體和經濟共同體，不能讓分裂成為和平與繁榮的絆腳石，並呼籲各方積极參與構築和平體制。

文在寅表示，日方不應主張慰安婦問題已得到解決，戰爭時期反人道犯罪行為不應被「了結」一詞所掩蓋。越是悲慘的歷史越應被銘記，學習那段歷史才是真正的解決之道。他強調，日方應正視歷史、直面歷史，希望以史為鑒、真誠反省，取信於亞洲鄰國，與鄰國一道實現真正的和解，共同踏上和平共存和繁榮的道路。

文在寅還提及獨島問題指出，獨島是日本在侵略朝鮮半島時最先被日本強佔的韓國領土，日方否認這一史實與拒絕對帝國主義時期侵略進行反省無異。