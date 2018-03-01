聯合國官員警告稱葉門雨季可能再次爆發霍亂疫情北京新浪網 (2018-03-01 14:36)
中新網3月1日電 據俄羅斯衛星網1日報導，聯合國國際人道主義行動協調員約翰 京(John Ging)表示，葉門雨季可能再次爆發霍亂疫情。
約翰·京在聯合國安理會會議上表示，目前葉門境內共有2200萬人需要人道援助，創歷史新高，而其中840萬人長期食物短缺。他指出，40萬5歲以下兒童極其虛弱，很可能會因缺乏照顧而死亡。
約翰·京稱：「霍亂髮病率正在下降，但還沒有最終被打敗，而且在即將到來的雨季，很有可能會再次爆發疫情。」
2017年4月，葉門爆發霍亂疫情。據世界衛生組織數據，4月27日至11月5日，23個省份中的22個省份共出現90多萬疑似病例和2192個死亡病例。
責任編輯：孔慶玲
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- TISSOT T-Trend Couturier Lady 時尚簡約鑽錶-白/32mm
- COACH 馬車浮雕漆皮手提/斜背保齡球包(大/咖紅)
- 【文創集】安蓓卡 5尺橡木色推門衣櫃
- 福利品HUAWEI Mate 10 5.9吋八核心4G/64G智慧型手機(九成
- 【艾莉絲-貝倫】青澀少女(5.0呎x6.2呎)六件式雙人(100%純棉
- 【COACH】新款大C壓紋 PVC真皮拼接雙肩後背包(大款/灰黑)
- TISSOT Lady Heart 花朵鏤空機械腕錶-黑/35mm
- 【BuyJM】洞洞板90x45x190cm耐重四層附輪置物架 /層架
- MICHAEL KORS JET SET TRVL金屬方牌條紋托特包(中/紅白)
- AEROWATCH 搪瓷復刻紳士時尚腕錶-白x棕/40mm
失蹤陸女博士生 英國警方證實死亡【中央社】
日本再遭遇極端惡劣天氣 上百趟航班被取消【北京新浪網】
安全許可權遭降級 美「第一女婿」會打包回紐約嗎？【北京新浪網】
印度一對新人婚宴收到匿名「賀禮」 新郎當場被炸死(圖)【北京新浪網】
月球上將建4G網路【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》