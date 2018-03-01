中新網3月1日電 據俄羅斯衛星網1日報導，聯合國國際人道主義行動協調員約翰 京(John Ging)表示，葉門雨季可能再次爆發霍亂疫情。

約翰·京在聯合國安理會會議上表示，目前葉門境內共有2200萬人需要人道援助，創歷史新高，而其中840萬人長期食物短缺。他指出，40萬5歲以下兒童極其虛弱，很可能會因缺乏照顧而死亡。

約翰·京稱：「霍亂髮病率正在下降，但還沒有最終被打敗，而且在即將到來的雨季，很有可能會再次爆發疫情。」

2017年4月，葉門爆發霍亂疫情。據世界衛生組織數據，4月27日至11月5日，23個省份中的22個省份共出現90多萬疑似病例和2192個死亡病例。