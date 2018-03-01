中新網3月1日電 據日媒報導，日本東京電力公司匯總的評估結果顯示，凍結福島第一核電站廠房周圍地層的「凍土遮水壁」減少核污水產生量的效果日均僅為約80噸。包括凍土壁在內的多種應對措施組合應用的減少量日均約為380噸，凍土壁是由日本政府撥款約350億日元建成，目前對凍土壁單獨使用效果有限的質疑聲越來越大。

資料圖：據日本媒體2017年7月20日報導，東京電力公司7月19日召開記者會，公佈了首次使用水下機器人拍攝到的福島第一核電站3號機組內的具體狀況。機器人拍攝到的水下畫面顯示，3號機組受損嚴重，但熔落的核燃料並未被發現。(視頻截圖)

據報導，凍土壁是在1號至4號機組周圍約1.5公里地層埋入管道，通過循環冷卻液在地下構建冰壁。其目的在於防止地下水流入廠房，從而阻止地下水與廠房地下的高活度核污水混合后導致污水增加。

東電在福島第一核電站採取措施避免地下水進入廠房，除了凍土壁外，還結合從廠房西側井中抽取地下水然後排入大海的「地下水迂迴排放」和廠房附近的「豎井」。

根據評估結果顯示，凍土壁建成前因雨水和地下水產生的日均約490噸污水，若上述措施組合應用，在凍土壁建成后污水將減至約110噸，不到之前的四分之一。

2016年3月，凍土壁開始實施凍結。目前地下幾乎所有範圍的溫度均降至0度以下。據稱維持費等每年需要十多億日元，原子能規制委員會從一開始就質疑效果。