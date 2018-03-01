日官員就韓總統有關「慰安婦」言論向韓提出抗議北京新浪網 (2018-03-01 14:36)
中新網3月1日電 據俄羅斯衛星網1日報導，日本內閣官房長官菅義偉在記者招待會上表示，日本已就韓國總統文在寅關有日本在「慰安婦」問題上的立場所發表的最新言論提出抗議。
資料圖：韓國總統文在寅。
3月1日早些時候，韓國總統文在寅表示，日本「作為有罪方」不應當說「慰安婦」問題已得到解決。韓國總統同時再次強調了獨島(日本稱竹島)領土所屬的無可爭議性。
文在寅指出，「不需要日本的何種專門態度」，而是希望東京「與曾受其壓迫的鄰國消除分歧，並與他們一道沿著和平和共同繁榮的道路前進。」
日本內閣官房長官菅義偉則強調：「該聲明與韓國和日本達成的協議背道而馳，令人極為傷心。我們立即通過外交渠道向韓國方面通報了我們的立場並提出了抗議。」
責任編輯：孔慶玲
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