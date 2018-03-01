中新網3月1日電 綜合報導，2月28日，西班牙印象派大師畢加索的一幅畫作在倫敦拍賣，這幅創作於1937年的畫作以4980萬英鎊(約合人民幣4.3億元)落錘。

畢加索於1937年創作的畫作《戴貝雷帽、穿格子裙的女子(瑪莉？特蕾莎？沃特)》。

報導稱，畢加索於1937年創作的《戴貝雷帽、穿格子裙的女子(瑪莉？特蕾莎？沃特)》，在蘇富比(Sotheby's)「印象派與現代藝術晚間拍賣」落槌價高於原先預期的3600萬英鎊。

蘇富比表示，這是該幅肖像畫首次出現在國際藝術拍賣市場，同時也標誌著蘇富比今年第一場大型拍賣。

畫作賣家和買家身分並未公佈。

蘇富比印象派與現代藝術部主任麥基此前曾稱：「這是一幅非常重要的博物館等級畫作。」他表示，這幅畫創作於畢加索職業生涯的關鍵時期1937年，與另一幅偉大畫作《格爾尼卡》同期。

麥基介紹，這幅畫同時也具有很強的自傳性，畫作的主題是瑪莉？特蕾莎？沃特，是畢加索「長期的戀人和繆斯」，但是，他在1936年所遇到的新戀人朵拉·瑪爾，隱約出現在了瑪莉身後的陰影中。