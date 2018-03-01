中新網3月1日電 據新加坡《聯合早報》報導，瑞典人熱愛戶外體能活動，這個北歐國家人民的運動量在歐洲各國中高居榜首；現在，一些瑞典企業老闆甚至把健身納入公司政策，強制規定員工上班時間也得做運動。

根據歐盟民調機構歐洲晴雨表(Eurobarometer)2014年一項調查，70%的瑞典人每周運動一次，51%每周運動兩次至三次，反觀排名殿後的保加利亞人只有22%每周運動一次。

由瑞典網球名將比約恩·博格創立的同名時尚運動品牌，自兩年前起採取更「激進」的做法，強制規定斯德哥爾摩總部全體員工每逢周五必須在上班時間暫停工作，到辦公室附近一個健身房鍛煉身體。該公司表示，強制健身是為了提高生產力和公司盈利，也是為了促進團隊精神。

比約恩·博格總裁邦吉說：「如果你不願鍛煉身體，或者不認同我們的公司文化，那你就得走人。」不過，他表示，至今沒有人因為這項規定辭職，而自推行這個政策以來，員工更開心，生產力也更高，公司的所有關鍵數字都上揚。

根據斯德哥爾摩大學2014年一項研究報告，在上班日做運動對勞資雙方都有好處，員工會因此更健康、更專注於工作，請病假的人也會減少。該報告的數據顯示，員工缺勤率因此下降了22個百分點。

自1980年代末以來，瑞典多數企業均為員工提供運動津貼，無論是打高爾夫球或進行水中有氧運動都可獲得這項津貼，最高津貼數額為一年500歐元，提供運動津貼的僱主則可享有稅務回扣。