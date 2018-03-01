侯友宜辭官參選 朱立倫：他會是一位好市長NOWnews今日新聞 (2018-03-01 14:32)
新北市副市長侯友宜宣布辭官參選新北市長，今（1）日並舉行參選的記者會；新北市長朱立倫受訪時強調，他是一位非常努力認真、能力強、有執行力的副市長，相信將來獲得市民的支持後，會是一個非常好的市長！
朱立倫指出，擔任7年多副市長的侯友宜，他是非常的努力認真，也是能力非常強，是一個很有執行力的副市長，相信他將來獲得市民的支持後，會是一個非常好的市長；此外，3月6日、下個星期二的市政會議後，將舉行副市長的交接，將由現任財政局長呂衛青升任副市長。
前台北縣長周錫瑋質疑國民黨中央不公平的看法？朱立倫認為，初選公告之後，一切都會有所謂的制度跟遊戲規則，在這個遊戲的規則下，用全民調產生國民黨新北市長的候選人，不管是各個候選人，自己都可以多多參考民調，媒體也會不斷的在做民調，包括今天也有媒體做民調，這都是一個很好的參考。
侯友宜何時提辭呈？朱立倫說，侯友宜在前2天提書面的辭呈，表達參選的決心，他也為侯友宜高興、加油，相信侯友宜將來是一位很好的市長；此外，中央有意請新北市副市長葉惠青擔任經濟部政次的看法？朱立倫表示，葉惠青也是一位非常具有執行力的好同事，他跟我們會一起打拚努力，繼續為新北市民來服務。
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