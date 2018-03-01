▲元宵節前夕，立法委員張廖萬堅前往台中榮總兒科病房送元宵提燈。（圖／張廖萬堅提供, 2018.3.1)

體恤住院病童無法回家與家人過節賞花燈，立法委員張廖萬堅今(1)日元宵節前夕前往台中榮總兒科病房在院長許惠恒陪同，一起探視住院中的病童送元宵提燈，希望透過童趣的燈籠，讓小朋友們感受過節的氣氛，同時為他們加油打氣，希望他們早日康復。

元宵節，對於不能在節慶期間提燈籠上街玩耍的住院病童來說，小小的鼓勵對他們來說就是大大的溫暖，張廖萬堅特別向交通部觀光局索取「狗年造型燈籠」提供給台中榮總兒科病房，在院長許惠恒、兒醫部林明志主任、社工室主任莊李和的陪同下，發放燈籠給住院中的小朋友，一早小朋友知道有燈籠都非常興奮，張廖萬堅還特別在病房遊戲室與兒醫部的教學老師一同陪伴病童組裝燈籠，小朋友們相當開心，童言童語地說：「謝謝」，臉上露出了笑容，忘卻了身體的病痛。

▲立法委員張廖萬堅元宵節前夕前往台中榮總兒科病房送元宵提燈（圖／張廖萬堅提供, 2018.3.1)

張廖萬堅表示，兒童是國家的未來，台中榮總一直以來全方位守護中部地區兒童健康不遺餘力，成績有目共睹，藉由贈送燈籠的機會，讓住院的小朋友感受元宵節氣氛，未來會提供更多的活動資源，協助醫院在病童照護上更豐富，更多元。

許惠恒表示，社工室每年都會幫兒童病房的小朋友準備燈籠，今年特別感謝張廖萬堅的協助，讓小朋友們感受元宵節的歡樂。台中榮總一直以全人醫療為努力的目標，在照顧附近鄰里居民、整合社區醫療體系、推廣衛教、高齡長照等等，各方面都積極配合政府政策，全心全力為台灣醫療貢獻。