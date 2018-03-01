▲中國大陸國台辦2月28日發布31條惠台措施，為此，全國商業總會理事長賴正鎰表示，台商企業稅與產業政策比照當地是件令人高興的事，但也要注意會不會加速人才外流到大陸的速度。（圖／記者許家禎攝 , 2018.03.01）

中國大陸國台辦28日發布31條惠台措施，其中12條措施涉及加快給予台資企業與大陸企業同等待遇。為此，全國商業總會理事長賴正鎰表示，台商企業稅與產業政策比照當地是件令人高興的事，但也要注意會不會加速人才外流到大陸的速度，值得政府當局注意。

大陸國台辦指出，為貫徹中共十九大精神與習近平對台重要思想，即日起發布實施《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》，將逐步給予台企、台胞和陸企、陸胞相同的待遇。包括明確台企參與「中國製造2025」、享受稅收優惠政策、參與國家重點研發計畫項目等；19條措施涉及逐步為台胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸民眾同等待遇，並放寬台灣影視和圖書等市場准入限制。

全國商業總會暨觀光旅館公會理事長賴正鎰今（1）日表示，過去工商團體也一直跟大陸提出建議，希望台灣企業到大陸投資能享受當地企業的待遇，而這次大陸國台辦宣布31項惠台政策，整體是件很高興的事情，因為過去台商企業的稅與產業政策比照外商，但這次宣布後會接近當地國民一樣的待遇。

不過，賴正鎰也提醒，雖然嘉惠台灣企業，但也要注意會不會加速台灣人才外流到大陸的速度，尤其這次有很多吸引人才的部分，可能會造成台灣人才的欠缺，另外外國資金到台灣投資可能也會受到影響，政府應該加強注意這部分。