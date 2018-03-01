▲潭子戶政所辦元宵猜燈謎，讓民眾體驗傳統民俗活動。（圖／潭子戶政事務所提供2018.3.1）

年初十五元宵節即將到來，潭子戶政所特別配合民俗節日，訂於3月2日上午9點30分至11點30分，在戶政所前舉辦猜燈謎活動，邀請民眾猜燈謎體驗傳統民俗活動。

民政局長周永鴻表示，潭子戶政所為讓民眾了解戶政業務，發揮巧思將戶政業務訊息融入燈謎中，以趣味的方式和民眾互動，給民眾一個不一樣的戶政業務宣導，要讓鄉親對戶政訊息留下更深刻的印象，進而能適時維護自身權益。另外，為配合政府人口政策宣導，也於燈謎謎題中加入了人口政策議題，讓民眾了解目前樂婚、願生、能養等各項人口政策。

活動時將把燈謎排列展示，讓民眾自行挑選自己想回答的題目，每人限猜1題，猜出正確答案者，即可獲得禮品1份，數量有限送完為止。潭子戶政所主任蔡惠祝表示，很多戶政法令及便民措施和民眾權益息息相關，希望透過此次業務宣導，能讓更多民眾了解最新的戶政訊息及各項便民措施，歡迎大家踴躍參加猜燈謎鬧元宵活動。