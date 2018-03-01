潭子戶政所元宵猜燈謎 戶政便民措施藏題中NOWnews今日新聞 (2018-03-01 14:39)
年初十五元宵節即將到來，潭子戶政所特別配合民俗節日，訂於3月2日上午9點30分至11點30分，在戶政所前舉辦猜燈謎活動，邀請民眾猜燈謎體驗傳統民俗活動。
民政局長周永鴻表示，潭子戶政所為讓民眾了解戶政業務，發揮巧思將戶政業務訊息融入燈謎中，以趣味的方式和民眾互動，給民眾一個不一樣的戶政業務宣導，要讓鄉親對戶政訊息留下更深刻的印象，進而能適時維護自身權益。另外，為配合政府人口政策宣導，也於燈謎謎題中加入了人口政策議題，讓民眾了解目前樂婚、願生、能養等各項人口政策。
活動時將把燈謎排列展示，讓民眾自行挑選自己想回答的題目，每人限猜1題，猜出正確答案者，即可獲得禮品1份，數量有限送完為止。潭子戶政所主任蔡惠祝表示，很多戶政法令及便民措施和民眾權益息息相關，希望透過此次業務宣導，能讓更多民眾了解最新的戶政訊息及各項便民措施，歡迎大家踴躍參加猜燈謎鬧元宵活動。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- COACH 馬車LOGO防刮荔枝皮扣式零錢中夾.金屬藍
- 【MY傢俬】歐風極簡設計款木質5尺雙人床架(不含床墊)
- ASUS X510UQ-0173G7200U 白/240G SSD疾速版 i5-7200U/1TB+2
- E. BOREL 依波路 Borel雅麗系列 II石英男錶-銀色/41mm
- TISSOT T-Classic Carson 羅馬機械女錶-銀/29mm
- TISSOT T-Classic Carson 羅馬石英腕錶-白x雙色版/40mm
- 和成 HCG 數位光能全自動除油煙機 SE797SLL-120公分
- 【文創集】卡雅斯 時尚單人座皮革沙發(二色可選)
- BALL watch Fireman 經典機械錶-白/40mm
- 【AT HOME】高爾2.7X6尺橡木紋高鞋櫃
泰福生技涉內線交易 元富證總座遭約談【中央社】
「泰安櫻花季」24日開跑 警方加強周邊交通疏導管制【NOWnews今日新聞】
17歲嫁來台灣 華籍越南女子離婚後找到新「暖男」【台灣好新聞報】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》