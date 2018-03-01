▲行政院發言人徐國勇（中）表示，派祕書到各賣場看情況後，發現賣場衛生紙都沒缺貨，搶購情況也已經平息下來，強調現在衛生紙供應無虞且價格平穩。（圖／林仕祥攝 , 2018.3.1）

行政院發言人徐國勇今（1）日表示，近日他派祕書到各賣場看情況，發現賣場衛生紙都沒缺貨，搶購情況也已經平息下來，現在衛生紙供應無虞且價格平穩，呼籲民眾不要再一窩蜂的搶購。至於業者是否涉嫌聯合漲價拉抬衛生紙價格？公平會主委黃美瑛表示，現仍持續約談主要業者到會說明，盡速查察業者有無違法事證。

徐國勇指出，今天早上派祕書到各賣場實地造訪並拍照回來，發現很多賣場衛生紙都沒缺貨，只有部分賣場沒賣一、兩個品牌，但這些賣場也發出公告，提醒消費者可以預購缺貨的衛生紙品牌，付錢後會再通知買家來領貨。甚至有一個賣場賣的品牌不齊全，但自有品牌卻一大堆，被人開玩笑說賣場趁機會推銷自有品牌，但不管怎樣，從中可看出，衛生紙供應無虞且價格平穩。

徐國勇透露，不只今天而已，事實上他的祕書昨天也有到各賣場看情況，發現搶購情形幾乎已經平息下來，擺在架上的衛生紙已經沒什麼人在搶購了，代表衛生紙供應無虞、價格平穩，呼籲民眾不要再一窩蜂的搶購，況且衛生紙在家堆太多也沒什麼意思，「很占空間」。

行政院消保處處長劉清芳也說，近日消保官前往各大賣場查核時，發現絕大多數賣場沒有缺貨，就算有些品牌不齊全，但庫存都還有，所以供應無虞。至於少數缺貨的賣場，業者也承諾會盡快補上，賣場也發出公告表示，因為供應來不及，所以消費者可以用現在的價格預購衛生紙，並設置衛生紙促銷專區，絕對不會讓民眾買不到衛生紙，或買到「天價」衛生紙。另外，為了讓消費資訊充分揭露，行政院消費者保護會的網站也設置衛生紙的最新資訊。

黃美瑛表示，上個月 23 日媒體揭露衛生紙將於近日漲價的消息後，公平會隨即主動立案調查，不斷派員到各賣場訪視，發現貨源未齊備的特定通路，就進一步啟動相關調查及了解，也於 27 日邀集三大衛生紙製造商及五大量販業者到公平會召開會議，禁止業者聯合調漲衛生紙價格。公平會現在仍持續約談主要業者到會說明，了解衛生紙產銷狀況，盡速查察業者是否涉及聯合漲價等違法事證。





▲徐國勇祕書到賣場拍下的照片，衛生紙擺在架上已沒什麼人在搶購。（圖／行政院提供 , 2018.3.1）