東勢林區管理處贈苗活動 3月間逾20場次NOWnews今日新聞 (2018-03-01 14:43)
為鼓勵民眾植樹減碳綠化家園，東勢林區管理處於3月間舉辦一系列贈苗活動逾20場次，活動地點遍及山、海、屯區，贈送如桂花、杜鵑、楊梅等樹種，數量超過1萬3,000株苗木；民眾可藉由參加系列活動，以實際行動共同落實綠化植栽、減碳生活。
林務局東勢林區管理處將分別在大甲、龍井、大雅、豐原、潭子、霧峰、石岡、大肚、和平及南投縣仁愛鄉、八仙山國家森林遊樂區、大雪山國家森林遊樂區、谷關立體停車場等地，舉辦一系列贈苗活動，歡迎民眾一起領苗植樹，綠化家園。
東勢林區管理處表示，3月系列贈苗活動類型多元，除結合在地大型特色活動，如大雅小麥文化節，更與消防單位、社區團體、機關學校，如大甲高工、豐原區後備軍人輔導中心、同濟會等單位合作；分別進行林業宣導活動與有獎徵答小遊戲、親子繪畫寫生比賽、客語競賽、登山健行、農產品推廣等。
蕭崇仁處長表示，林務局近年除了植樹之外也相當重視護樹觀念的推廣，邀請大家一起植樹護樹愛地球，透過你我的雙手呵護台灣最美的綠色資產。詳細贈苗資訊請上林務局官網「再現台灣原生綠－107年植樹月系列活動」網頁查詢。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【HOME MALL-白雪日式崁燈】雙人5尺三件式硬式彈簧床組(白
- BURBERRY 經典格紋棉麻兩用水桶包.紅邊 來自星星的你 千頌
- GARMIN vivosport GPS 智慧健康心率手環 珊瑚紅(S/M)
- 【時尚屋】日式雙布色3.5尺單人加大經典獨立筒彈簧床墊(GA1
- 【文創集】凱西娜 2.7尺木紋色化妝鏡台(含化妝椅)
- 【文創集】金絲莉 3.5尺粉藍色單人床台(床頭箱+床台不含床
- 【居家cheaper】擂神35X121X180CM耐重圓型沖孔網四層架(兩
- TISSOT Powermatic 80 寶環系列經典羅馬機械腕錶-銀x金雙色
- epos Originale 原創系列復刻版機械女錶-白x黑/28mm
- COACH 多種背法 卵石皮革 / 肩背 / 斜背兩用包(中款)_酒紅
泰福生技涉內線交易 元富證總座遭約談【中央社】
「泰安櫻花季」24日開跑 警方加強周邊交通疏導管制【NOWnews今日新聞】
17歲嫁來台灣 華籍越南女子離婚後找到新「暖男」【台灣好新聞報】