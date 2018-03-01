▲東勢林區管理處將舉辦一系列贈苗活動，邀民眾以實際行動落實綠化植栽、減碳生活。（圖／東勢林區管理處提供2018.3.1）

為鼓勵民眾植樹減碳綠化家園，東勢林區管理處於3月間舉辦一系列贈苗活動逾20場次，活動地點遍及山、海、屯區，贈送如桂花、杜鵑、楊梅等樹種，數量超過1萬3,000株苗木；民眾可藉由參加系列活動，以實際行動共同落實綠化植栽、減碳生活。

林務局東勢林區管理處將分別在大甲、龍井、大雅、豐原、潭子、霧峰、石岡、大肚、和平及南投縣仁愛鄉、八仙山國家森林遊樂區、大雪山國家森林遊樂區、谷關立體停車場等地，舉辦一系列贈苗活動，歡迎民眾一起領苗植樹，綠化家園。

東勢林區管理處表示，3月系列贈苗活動類型多元，除結合在地大型特色活動，如大雅小麥文化節，更與消防單位、社區團體、機關學校，如大甲高工、豐原區後備軍人輔導中心、同濟會等單位合作；分別進行林業宣導活動與有獎徵答小遊戲、親子繪畫寫生比賽、客語競賽、登山健行、農產品推廣等。

蕭崇仁處長表示，林務局近年除了植樹之外也相當重視護樹觀念的推廣，邀請大家一起植樹護樹愛地球，透過你我的雙手呵護台灣最美的綠色資產。詳細贈苗資訊請上林務局官網「再現台灣原生綠－107年植樹月系列活動」網頁查詢。