漢堡超市砍人案 德法院將判決中央廣播電台 (2018-03-01 13:46)
法新社報導，去年在德國一家超市持刀砍人的一名巴勒斯坦聖戰份子，將於今天(1日)被判刑。當時有1人死於他的刀下，另外還有6人受傷。
現年27歲阿爾郝(Ahmad Alhaw)已承認於河港城市漢堡(Hamburg)犯下謀殺與攻擊行為，可能被判無期徒刑。
檢方表示這起攻擊案的動機與「激進伊斯蘭份子」有關，並指控阿爾郝希望「死的像個烈士」。根據檢方的說法，阿爾郝的目的在於殺死愈多德國基督徒愈好，以替全球穆斯林的苦難復仇。
不過沒有跡象顯示阿爾郝屬於「伊斯蘭國」(IS)組織，或是其他極端團體。
被告於去年7月28日進入一家超市，從架上取下一把20公分的刀並拆封後，刺死一名50歲男子。在民眾恐慌之際，他又揮刀砍傷超市內外的其他人，並高喊「真主至大」(Allahu Akbar)。
這起案件也是德國自2016年12月釀成12死的柏林(Berlin)耶誕市集卡車攻擊案以來，第一起伊斯蘭份子攻擊事件。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- TISSOT Carson 經典羅馬計時機械腕錶-銀x金/42mm
- 【德泰 索歐系列】雅致620 彈簧床墊-特大7尺(送保潔墊)
- BALL GMT 瑞士天文臺認證雙時區機械腕錶-黑/40mm
- TISSOT 天梭 杜魯爾動力80 現代風格機械鍊帶腕錶-銀/42mm
- E.BOREL 依波路 復古系列 I經典機械男錶-白/42mm
- TISSO 天梭 Tradition Lady 珍珠彩貝時尚錶-玫瑰金x銀灰/33
- COACH 馬車 LOGO 素面防刮皮革托特包(咖棕)
- TISSOT T-Wave 心漾美姬真鑽腕錶-黑/28mm
- 【HOME MALL-純白簡約崁燈】雙人5尺六件式房間組(白色)
- HAMILTON Jazzmaster自動計時腕錶-42mm
泰福生技涉內線交易 元富證總座遭約談【中央社】
「泰安櫻花季」24日開跑 警方加強周邊交通疏導管制【NOWnews今日新聞】
17歲嫁來台灣 華籍越南女子離婚後找到新「暖男」【台灣好新聞報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》