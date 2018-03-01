法新社報導，去年在德國一家超市持刀砍人的一名巴勒斯坦聖戰份子，將於今天(1日)被判刑。當時有1人死於他的刀下，另外還有6人受傷。

現年27歲阿爾郝(Ahmad Alhaw)已承認於河港城市漢堡(Hamburg)犯下謀殺與攻擊行為，可能被判無期徒刑。

檢方表示這起攻擊案的動機與「激進伊斯蘭份子」有關，並指控阿爾郝希望「死的像個烈士」。根據檢方的說法，阿爾郝的目的在於殺死愈多德國基督徒愈好，以替全球穆斯林的苦難復仇。

不過沒有跡象顯示阿爾郝屬於「伊斯蘭國」(IS)組織，或是其他極端團體。

被告於去年7月28日進入一家超市，從架上取下一把20公分的刀並拆封後，刺死一名50歲男子。在民眾恐慌之際，他又揮刀砍傷超市內外的其他人，並高喊「真主至大」(Allahu Akbar)。

這起案件也是德國自2016年12月釀成12死的柏林(Berlin)耶誕市集卡車攻擊案以來，第一起伊斯蘭份子攻擊事件。