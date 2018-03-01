▲一名陳姓男子開新車載學弟到苗栗海邊看夕陽，未料遇上漲潮，車子停在沙灘慘泡水。（圖／翻攝自「爆廢公社」）

想賞美景一不小心就悲劇！近日一名陳姓男子剛買新車，載著學弟到苗栗一處海邊欣賞夕陽，直接將愛車開到沙灘上停妥，沒想到太專心賞景完全沒發現周邊變化，等到回神時愛車竟已泡入海中，嚇得趕緊報警求助。但畫面曝光後，反讓一票網友笑倒「有理由可以換車了」。

苗栗竹南警分局上月 28 日接獲一名陳姓男子報案，表示開新車載學弟前往苗栗通霄與後龍交界一處海灘看夕陽，當時他將車輛直接開上沙灘停好後，兩人在車內忘情享受眼前一片紅通美景時，沒意識到海水漲潮，回神才驚覺輪胎已陷入沙灘、動彈不得，趕緊報案求助。

白東巡守隊獲報後趕往現場，只見一輛白色福特轎車不僅卡在沙灘上，更因漲潮導致輪胎逐漸被水淹沒，陳男與海巡隊員束手無策，巡守隊趕忙調來曳引機與挖土機協助，以繩索固定車輛再慢慢拉回岸邊，過程中車內安全氣囊還一度爆開，讓在場人員都嚇了一跳，前後共花了 3 小時，才順利讓車輛脫困。

▲陳姓男子報警請求警方協助，歷經3小時後才將泡水車慢慢拖回岸上。（圖／翻攝自「爆廢公社」）

事發時，原先在車內的陳男與學弟已先一步下車，無受到任何傷害，但剛買的新車卻慘成「泡水車」，車內不少零件嚴重泡水，須花大筆費用修復。白東巡守隊呼籲，若民眾至白沙屯附近玩耍，建議別將車輛開到沙灘，避免因不熟潮汐變化及地形而發生慘況。

事發後，有網友將現場照片拍下 PO 網，並寫道「夕陽無限好，只是水漲潮～」，許多網友看了紛紛留言「好慘，但我笑了」、「福特什麼時候有出水陸兩用車」、「其實他在試看看可不可以在水上開」、「陸路塞車，走海路比較快」、「飄向北方～別問我家鄉～」但也有不少網友歪樓表示「這張照片成本好高...」、「覺得...這照片拍得好美喔」大讚照片真的景色真的很美。