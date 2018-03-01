(健康醫療網／記者吳珮均報導)

大腸鏡是防治大腸癌的重要方法之一！為減緩民眾檢查時的疼痛感，並提高大腸腺瘤的發現率，嘉義大林慈濟醫院成立換水大腸鏡學習中心，並承擔醫療同儕的教學任務，讓換水大腸鏡能造福更多民眾。同時，這些具體的成果更榮獲2017國家品質標章（SNQ）認證。

定期篩檢防治大腸癌 早期存活率達90％

致力推動換水大腸鏡檢查的嘉義大林慈濟醫院肝膽腸胃內科謝毓錫醫師表示，大腸癌主要是由大腸內的腺瘤瘜肉癌化所造成，早期無明顯症狀，但可由定期篩檢發現腺瘤瘜肉，予以切除，將可以減少大腸癌的發生，屬治癒率很高的癌症。據統計，早期大腸癌如妥善治療，存活率高達90％以上。

換水大腸鏡無痛比例高達61%

謝毓錫醫師指出，傳統大腸鏡檢查是使用充氣的方法將大腸鏡插入，易造成病人腹脹、腹痛，除了降低病人檢查配合度，也易使長期進行大腸鏡追蹤的意願減少；而換水大腸鏡在插入過程中，無痛比例高達61%，遠高於充氣大腸鏡的30%，疼痛感明顯減少一半以上，且在右側大腸瘜肉的發現率，顯著高於充氣大腸鏡16%。此外，在短效靜脈麻醉下進行換水大腸鏡，全大腸腺瘤及扁平腺瘤發現率也顯著優於傳統大腸鏡。

換水大腸鏡助降低大腸癌發生率

謝毓錫醫師指出，在臨床上，每增加發現一顆結腸腺瘤篩檢率，就能減少這顆腺瘤未來發展成大腸癌的可能，因此換水大腸鏡有助於降低大腸癌的發生率。目前也將此技術轉移給國內其他醫院29位腸胃內科主治醫師，希望嘉惠給害怕疼痛又擔心麻醉風險的民眾，使其能有更多檢查方式的選擇，減少因害怕檢查而導致病情惡化的憾事發生。





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