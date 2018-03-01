路透社報導，新加坡一份法律草案擬准許當局可以禁止傳播恐攻畫面與報導維安行動，已招致非政府組織與部分維安專家批評，表示此法將會遏制新聞自由。

根據這份草案，當局可以禁止任何人到恐攻地點拍攝影像或照片，或者是加以傳播，也可以禁止交流任何有關恐攻地點維安行動的文字與聲音訊息。

新加坡這個富裕的城邦國家雖然名列全球最安全的國家之一，但隨著好戰份子在東南亞的行動增加，近幾年來新加坡也在加強反恐能力。

這份草案並規定，如果違反內政部長通過、警長啟動的「情報停止」命令，將會面臨罰款或徒刑。

新加坡內政部表示，這項規範旨在防止洩露資訊給恐怖份子，以免危及維安官員和被捲入攻擊案者的性命。

不過，總部設在法國、推廣並捍衛新聞自由的「無國界記者」(Reporters Without Borders)表示，「情報終止命令」將「嚴重侵害」新聞自由。美國的獨立非營利組織「保護記者委員會」(Committee to Protect Journalists)也做出類似批評。

根據「無國界記者組織」的全球新聞自由指數(World Press Freedom Index)，新加坡在180個國家中排名第151。