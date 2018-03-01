新加坡反恐草案 或危及新聞自由中央廣播電台 (2018-03-01 14:14)
路透社報導，新加坡一份法律草案擬准許當局可以禁止傳播恐攻畫面與報導維安行動，已招致非政府組織與部分維安專家批評，表示此法將會遏制新聞自由。
根據這份草案，當局可以禁止任何人到恐攻地點拍攝影像或照片，或者是加以傳播，也可以禁止交流任何有關恐攻地點維安行動的文字與聲音訊息。
新加坡這個富裕的城邦國家雖然名列全球最安全的國家之一，但隨著好戰份子在東南亞的行動增加，近幾年來新加坡也在加強反恐能力。
這份草案並規定，如果違反內政部長通過、警長啟動的「情報停止」命令，將會面臨罰款或徒刑。
新加坡內政部表示，這項規範旨在防止洩露資訊給恐怖份子，以免危及維安官員和被捲入攻擊案者的性命。
不過，總部設在法國、推廣並捍衛新聞自由的「無國界記者」(Reporters Without Borders)表示，「情報終止命令」將「嚴重侵害」新聞自由。美國的獨立非營利組織「保護記者委員會」(Committee to Protect Journalists)也做出類似批評。
根據「無國界記者組織」的全球新聞自由指數(World Press Freedom Index)，新加坡在180個國家中排名第151。
關鍵字：
上一則：嚴榮宗開辦公益油畫班
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Hush Puppies Fraulein lady舒適時尚厚底楔型女鞋-黑(另有
- TISSOT 杜魯爾系列機械動力80腕錶-銀x玫瑰金框x羅馬字/42mm
- 【BuyJM】白洞洞板45x45x180cm鎖接管六層架/波浪架
- TISSOT Tradition 真鑽經典大三針石英腕錶-灰x玫瑰金框/42m
- TISSOT PR100 都會年代機械女錶-黑/28mm
- 【京都西川】日本頂級京都之花系列-花漾 超細柔新合纖印花
- 【DIJIA】六星高照 辦公椅/電腦椅(黑皮)
- 【時尚屋】絲特床箱型4件房間組-床箱+床底+床頭櫃1個+衣櫃-
- 限量80只 SEIKO精工 1969 復刻機械錶-黑/43mm 4R36-06G0SD(
- 【LOGIS】史瓦濟兩節坐臥兩用多功能可調載重全網椅/辦公椅
本報社評--左右為難瞻前顧後 藉民調壯膽【中央網路報】
前所未有 大陸發布31條惠台措施【NOWnews今日新聞】
年金改革/八百壯士羅睿達：桌子掀了放火燒了蔡都不理【中央網路報】
本報透視集--偏向民進黨的高民調露餡了【中央網路報】
本報透視集--為什麼人民懷念馬執政【中央網路報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》