GD入伍前和親姐姐緊緊相擁「保佑弟弟平安歸來！ 」韓星網 (2018-03-01 09:45)
GD和親姐姐
（D-635）等你回來！一別就是兩年，分別的痛苦，唯有體驗過的人才懂。
GD姐姐權達美通過IG公開了和權志龍緊緊擁抱的照片。 配文寫道：「本來不想寫點什麼的。 淚流不止。 保佑我疼愛的弟弟健康歸來。 比世上任何人都愛你!」
GD時尚品位出眾，姐姐也是著名的時尚人士，曾被英國時尚雜誌BOF選為最具影響力的國際時尚人士500人。
BigBang G-DRAGON 2月27日開始在江原道鐵原陸軍白骨部隊履行兵役。 GD進入的白骨部隊和池昌旭、周元是同一個地方。
等2019年11月26日，我們再會。 今天是入伍第三天。
圖：權達美IG、TVDaily
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