曾在《蒙面歌王》帶來驚豔表演的Guckkasten樂隊主唱河鉉雨，與女團KARA出身的許齡智，已經正式交往6個月了！



河鉉雨從2000年就開始做音樂活動，擔任Guckkasten樂隊主唱已有11年，2016年以「我們社區音樂隊長」的名字出演《蒙面歌王》，達成了九連冠這一令人驚異的成績，給大眾留下極深印象。 不久前還登上平昌冬奧會開幕式的舞臺，演唱了約翰藍儂的經典名作《Imagine》：





許齡智2014年8月在Baby Kara計畫中勝出，加入KARA組合，2016年其他成員合約期滿退出後轉為solo活動，積極參加了不少綜藝節目：





兩人是去年一起錄製節目《奇怪的歌手》時認識的，河鉉雨擔任評審，對無名歌手十分有理解和共鳴，給出了不少有用的建議；許齡智則是發揮了獨特的可愛魅力，給節目增添了不少活力。



兩人在錄節目期間互生好感，跨越了13歲的年齡差距，在去年底確定了戀人關係，也有見過雙方父母並得到長輩的祝福。





許齡智所屬社DSP表示：「兩人是在朋友的聚會中認識的，一直有聯絡，最近互生好感，正在彼此瞭解。 」



緣分真的好奇妙，祝福這對音樂伴侶啊！



（圖源：TV DAILY，河鉉雨Twitter等）

