等你回來！CNBLUE 鄭容和入伍在即 3/5 確定在江原道華川郡報到韓星網 (2018-03-01 13:09)
雖然鄭容和的入伍消息讓許多粉絲措手不及，但現在對他最好的等待，就是耐心地守候他順利退伍回歸吧！今天，鄭容和的確切入伍地點也出爐了。
軍方相關人士於本日（1 號）透露消息，指鄭容和將於 5 日前往江原道華川郡的 15 師團勝利新兵教育隊報到，在這裡接受基礎的軍事訓練後，正式以現役身份展開軍旅生活。
年初因研究所入學過程掀起風波後，鄭容和十分乾脆地取消了當前所有行程，並決定盡快入伍服役。這樣的抉擇雖然令許多粉絲感到不捨，但也期待他以嶄新的面貌重啟活動。
而就在明、後兩天，鄭容和也將在高麗大學舉行入伍前最後一場演唱會，並捐出演唱會的收入。預祝鄭容和演唱會成功落幕、服役順利囉！
（照片來源：FNC Entertainment、TVDaily）
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