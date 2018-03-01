這一集真的太好笑了～XD，可以感受到兩團的個人魅力！



昨天播出的《一周偶像》邀請到樂團N.Flying和DAY6出演，兩團同性質的組合，卻完全是不同的魅力，代表FNC娛樂的N.Flying較為活潑，而代表JYP娛樂的DAY6則是抒情派顯得有些害羞靦腆。



兩隊都準備了自家公司的歌曲，以樂團的形式cover熱門歌曲，N.Flying帶來了AOA的《心動》、FTIsland《愛之痛》、《希望》，現場氣氛變得相當火熱。





而DAY6則是準備了 G.O.D《一支蠟燭》、TWICE《Heart Shaker》、2PM《Again & Again》、GOT7《You are》、朴軫永《只有你》，抒情搖滾讓人聽得入迷。





除此之外，兩隊在個人技展示中，也表現出了多樣魅力，相當有趣～！有興趣的朋友可以回看這一期節目喔！



（截圖自：ALL THE K-POP）

