《一周偶像》樂團N.Flying和DAY6賣力cover自家公司的熱門歌曲韓星網 (2018-03-01 13:11)
*
這一集真的太好笑了～XD，可以感受到兩團的個人魅力！
昨天播出的《一周偶像》邀請到樂團N.Flying和DAY6出演，兩團同性質的組合，卻完全是不同的魅力，代表FNC娛樂的N.Flying較為活潑，而代表JYP娛樂的DAY6則是抒情派顯得有些害羞靦腆。
兩隊都準備了自家公司的歌曲，以樂團的形式cover熱門歌曲，N.Flying帶來了AOA的《心動》、FTIsland《愛之痛》、《希望》，現場氣氛變得相當火熱。
而DAY6則是準備了 G.O.D《一支蠟燭》、TWICE《Heart Shaker》、2PM《Again & Again》、GOT7《You are》、朴軫永《只有你》，抒情搖滾讓人聽得入迷。
除此之外，兩隊在個人技展示中，也表現出了多樣魅力，相當有趣～！有興趣的朋友可以回看這一期節目喔！
（截圖自：ALL THE K-POP）
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
林志玲曬比基尼照 泳池玩耍兼甩肉瘦身【NOWnews今日新聞】
5歲女兒童言童語「要哥哥」 艾莉絲好為難【NOWnews今日新聞】
跨國CP朱鎮模張儷分手 相戀一年聚少離多【韓星網】
李進良「三不宣言」仍愛小禎 聞田欣4字回應【NOWnews今日新聞】
涂善妮睽違10年復出 全因「虛榮心作祟」【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》