（劇雷，慎入）小編看了看KBS官方YouTube頻道，《Radio Romance》第9集和第10集果然是這兩個片段點擊率最高！不過，真的希望編劇再多一點斗俊和所炫的互動劇情啦，這兩位讓小編看了既心疼又甜蜜 ㅠㅠ



KBS 2TV月火劇（週一、二播出）《Radio Romance》於本週播出第9集和第10集。







原本要共進晚餐的秀浩（尹斗俊 飾）和可琳（金所炫 飾），因為目睹秀浩家父母親的不愉快，於是飯只吃一半，兩人就到外頭吹風、散心。可琳對秀浩說「抱歉」，一直以來都是她不懂裝懂。可琳說：「心和話是相連在一起的，說出來的話，就會舒坦許多。」而秀浩只是默默地注視可琳，體會這句話的涵義…







秀浩和可琳述說家族的故事：媽媽不是親生媽媽，而爸爸在自己年幼的生日宴時，跑出去和愛人旅遊。可琳心疼地看著秀浩，對於更加了解秀浩，就越發覺得，秀浩只是在無言的說話。知道這一點以後，即使秀浩不說話，也知道他很努力地在表達自己的內心。被戳中心事的秀浩，眼淚在眼眶打轉。可琳上前擁抱住秀浩，時隔多年，可琳再一次主動抱住秀浩並給予安慰，秀浩終於能坦誠面對自己的情緒，流下眼淚…（看的小編也眼眶濕潤 ㅠㅠ ）







因為南代表想盡辦法要秀浩不要再主持廣播節目，未經秀浩同意，便簽下電視劇的合約。甚至告訴秀浩，她的手中現在握有秀浩與可琳在小學裡親吻的照片，若想要保護可琳，應該清楚自己該做什麼事情才是。



秀浩出於無奈，出現在電視劇製作記者會。看到直播的李江組亂了套，秀浩果然背棄約定，沒有要做電台了。結束記者會以後的秀浩一直打電話給可琳，可琳卻遲遲不接電話。







秀浩來到可琳在廣播大樓最喜歡的那片落地窗，可琳果然在那裡。他把可琳轉向自己，並擁抱住可琳。秀浩告訴可琳，他會繼續和可琳一起做電台，只要相信自己就夠了。可琳回答，她也想要相信，而秀浩用吻予以回應，只要相信就可以了…



（圖片來源：KBS 2TV《Radio Romance》）

