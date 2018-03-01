由朴海鎮、吳漣序等主演的電影《乳酪陷阱》公開了角色海報，完全跟漫畫裡的造型一模一樣！ 太令人驚歎了~



《乳酪陷阱》講的是看起來十分完美實際上卻散發隱秘的危險氣息的前輩劉正，與唯一看透他實質的平凡女大學生洪雪的故事。



電影版由朴海鎮、吳漣序、朴基雄、劉仁英擔任主演，這次公開的角色海報裡還加上了漫畫作者的插畫，看起來根本就是從漫畫裡走出來的啊！



已經成為《乳酪陷阱》代名詞的劉正學長——朴海鎮：





原著粉絲票選第一位的洪雪扮演者——吳漣序：





五官立體、具有異國氣質的白仁浩扮演者——朴基雄：





還有劉仁英飾演的白仁荷！ 根本就是白仁荷本人啊：





這部電影將于3月14日白色情人節當天在韓國上映，6月底在日本上映，看了角色海報後更加期待了！



（圖源：《乳酪陷阱》海報）

