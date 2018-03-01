(中央社訊息服務20180301 14:09:57)『我們為青年服務，青年為國家服務』救國團一直以服務青年作為本團的核心價值，為擴大青年節慶祝活動，特將3月份訂為「青年關懷月」。救國團苗栗縣團委會今年邀請聯合大學、育達科技大學、仁德醫護專科學校、苗栗高中、建臺高中、大同高中、苗栗高商、興華高中、三義高中、卓蘭高中、大成中學及育民工家等校學生共19位組成「107年苗栗縣青年節籌備委員會」規劃籌備107年青年節系列活動，以青年的創意、熱情及時代意義與使命，激發青年愛的關懷與熱情。



今年以「青年關懷。深耕地方」為設計主軸，除優秀青年表揚大會之外，規劃辦理「青年關懷月」系列活動，包含有『青年服務-關懷老人』關懷獨居長者居家打掃活動、優秀青年參訪縣政機關及『與縣長有約』青年論壇，邀請時下青年找出新動力，連結你我，一同回饋社會。



縣長徐耀昌為鼓勵青年積極參與公共事務及關懷家鄉之發展，特於3月14日上午11時在苗栗縣旅遊服務中心戶外廣場辦理「與縣長有約」活動，邀請今年的優秀青年代表們以草地野餐方式，對縣政提出建言，將青年的想法與創意融入縣府施政，活化縣政推展。



在關懷家鄉公共事務與環境產業同時，於3月31日(星期六)上午10時在苗栗縣政府第二辦公室大樓五樓國際會議廳辦理107年優秀青年表揚大會，表揚苗栗縣內社會及學校優秀青年，藉表揚以塑造青年行為典範，建立良好社會與學校風氣。表揚大會更結合苗栗青年心飛揚活動，邀請縣內各大專暨高中職校社團進行展演活動，藉由表演從而提升民眾對於青年節意義更為深入的探討，並激勵青年學子肯定自我、勇敢追尋夢想、熱心公益，不分你我，對社會能更進一份心意，創造一個屬於青年節的象徵活動，彰顯青年之時代意義與使命。



訊息來源：社團法人中國青年救國團