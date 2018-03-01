(中央社訊息服務20180301 14:09:04)從小到大總是夢想著要穿上自己親手設計的美麗服裝及製作出獨一無二的時尚包包嗎？或者是想讓孩子們穿上自己親手製作的童裝，甚至是嬰幼兒時期使用的圍兜、安撫巾、毛巾…等，也不想假他人之手嗎？現在讓你大展身手的機會來囉！ 救國團竹北終身學習中心3、4月份起開設多班縫紉實用製作課程「實用機縫入門班」、「機縫時尚包」、「服裝打版基礎」、「兒童服裝打版基礎」、「幼兒寶貝親膚手作」等，一個步驟一個步驟跟著老師從基礎學起，課程中老師也會不吝嗇分享所有縫紉的密技和裁縫技巧，有了扎實的製作基礎後，進而開始著手打版及設計創作，讓你一償宿願，完成屬於自己的夢想！也許台灣下一個設計師就是你喔！



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訊息來源：社團法人中國青年救國團