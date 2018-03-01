新竹救國團 完成您的時尚設計師夢想中央社 (2018-03-01 14:09)
(中央社訊息服務20180301 14:09:04)從小到大總是夢想著要穿上自己親手設計的美麗服裝及製作出獨一無二的時尚包包嗎？或者是想讓孩子們穿上自己親手製作的童裝，甚至是嬰幼兒時期使用的圍兜、安撫巾、毛巾…等，也不想假他人之手嗎？現在讓你大展身手的機會來囉！ 救國團竹北終身學習中心3、4月份起開設多班縫紉實用製作課程「實用機縫入門班」、「機縫時尚包」、「服裝打版基礎」、「兒童服裝打版基礎」、「幼兒寶貝親膚手作」等，一個步驟一個步驟跟著老師從基礎學起，課程中老師也會不吝嗇分享所有縫紉的密技和裁縫技巧，有了扎實的製作基礎後，進而開始著手打版及設計創作，讓你一償宿願，完成屬於自己的夢想！也許台灣下一個設計師就是你喔！
更多終身學習課程∼∼請參考救國團終身學習中心資訊網：https://www.cyccea.org.tw新竹救國團網站：http://hcctc.cyc.org.tw/或逕洽新竹救國團終身學習中心：演藝中心(03-515-3383) 西門中心(03-524-8266) 竹北中心(03-551-4068)
訊息來源：社團法人中國青年救國團
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- EDOX Grand Ocean COSC天文台認證機械腕錶-黑/45mm
- 【AT HOME】威爾納3.2尺白色收納鏡台(含椅)
- COACH 男仕品味 皮革 / 側肩 / 斜肩 / 多功能包( 折疊系列)
- PRADA 經典三角LOGO尼龍帆布束口後背包.深藍/大
- TISSOT Chemin des Tourelles 當代風格機械腕錶-灰/42mm
- TISSOT Tradition 羅馬經典大三針石英腕錶-玫瑰金框x咖啡/4
- COACH 實搭耐用 PVC / 手提 / 肩背三層包_卡其白
- NIKE 女 WMNS NIKE TANJUN RACER 慢跑鞋- 921668007
- 【Cest Chic】日式三折獨立筒彈簧床墊3.5尺加厚15CM(床墊)
- 【ONE 生活】丹狄單人沙發(綠*灰)
一覺起床「失聲」 竟是肺癌上身【Kairos 風向新聞】
留英女博士失聯12天 被警方證實已身亡【北京新浪網】
南市郭醫：中醫藥可輔助治療 癌症改善生活品質 【中央網路報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》