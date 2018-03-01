嚴榮宗開辦公益油畫班中央社 (2018-03-01 14:50)
受恩師感召與已故總統蔣經國的勉勵，畫家嚴榮宗（圖）1日開辦公益油畫班，指導身障者朝藝術領域發展。（資料照片）中央社記者黃旭昇攝 107年3月1日
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