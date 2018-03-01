益得生技專注呼吸道製劑發展的特殊製藥廠，預計3月28日掛牌上櫃。董事長林智暉表示，益得發展呼吸道吸入劑系列產品，擁有定量噴霧吸入劑MDI開發技術，全球市場很大，但目前競爭者非常少。中央社記者韓婷婷攝 107年3月1日