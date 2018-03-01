周錫瑋邀侯友宜電視辯論中央社 (2018-03-01 14:50)
前台北縣長周錫瑋（左）1日參加黨部新春團拜，他說，將邀爭取提名的侯友宜參與電視辯論闡述新北市政，讓民眾清楚誰的能力、魄力、專業最適合擔任市長。中央社記者黃旭昇新北市攝 107年3月1日
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