東京晴空塔妹妹與台灣各地吉祥物相見歡中央社 (2018-03-01 14:50)
東京晴空塔妹妹與全?台灣各縣市?吉祥物1日聚集在台北自由廣場，慶祝台、日觀光友好。中央社記者王飛華攝 107年3月1日
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