（中央社記者韋樞台北2018年3月1日電）美股憂心聯準會(Fed)連續升息，連兩天大跌680點。台股今天開低跌逾百點後跌幅逐步收斂，原物料的造紙、鋼鐵、航運走強，光電靠大立光撐盤。法人認為，3月為大盤休養期，個股表現。



台股終場下跌29.68點，收在10785.79點，成交值新台幣1285.62億元。



美股連兩天大跌，市場原本擔心台股經過228假期後可能走弱，但今天大盤開低跌逾百點後，季線10745點發揮支撐，跌幅逐步收斂到靠近平盤。



類股方面，與國際原物料行情接近的造紙、鋼鐵一路走揚，航運盤中黑翻紅上漲0.64%；電子股中僅光電類的大立光(3008)撐盤，光電股上漲2.15%，電器類股上漲3.18%，金融股熄火。



資深分析師林成蔭表示，美股連兩天大跌，但台股今天卻開低後跌幅收斂，主要是春節前急跌出脫的持股逐步回補；而且各界預測今年景氣相對樂觀，只是聯準會主席鮑爾((Jerome Powell)偏鷹派的說法讓各界擔心升息造成成本上升，再加上美股已達相對高檔而趁勢回檔，實際上鮑爾仍看好美國經濟成長。



林成蔭看好台股行情，但是美股大幅波動，台股3月恐在季線和月線間整理，指數向上突破10900點和11000點不易，下檔在半年線10692點附近有撐，所以台股經過1月的急跌、2月急彈，3月可望休養生息的區間震盪。



他強調，台股3月區間震盪，以及個股將公布今年配發股利的熱潮下，將會呈現「個股擺中間，指數放兩旁」的情況，因此低本益比、低淨值、高殖利率的價值型個股將受寵，成為3月市場上的要角。