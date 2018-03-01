（中央社記者吳家豪台北2018年3月1日電）行動賣場商店街（4965）今年首度推出春節不打烊活動，從2月12日到20日年節期間，個人賣場超商取件年增120倍；因首度推出進倉服務，春節不打烊專區業績年增約5成。



商店街今天發布新聞稿表示，今年春節不打烊專區以食品類、居家日用類、3C周邊與玩具類銷售成長特別突出，顯示消費者在團聚時刻，對於這幾大類商品希望能快速到貨的需求。



商店街今年首度推出的進倉服務獲得好評，表現在業績成長上。商店街個人賣場營運長黃淑琳說，春節期間不打烊活動提供100萬件商品春節期間24小時到貨且宅配免運費的優惠，觀察活動期間的訂單，集中在除夕與大年初二，大部份訂購時間在傍晚及晚上，推測應與跨年守歲或返鄉送禮需求有關，帶動商店街在春節期間快速到貨不打烊專區的整體業績，相較去年成長約5成。



黃淑琳指出，由於8200家超商不受年節休假影響，仍可24小時到門市取貨，加上超商取貨0元免運費的優惠，讓個人賣場年節期間到超商取貨訂單數與去年同期相比成長120倍、交易總金額也成長13倍。