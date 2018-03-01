【類股期指】3月電子期金融期齊跌中央社 (2018-03-01 14:16)
（中央社台北2018年3月1日電）台北股市今天下跌29.68點，收10785.79點。3月電子期收446.2點，下跌2.25點，逆價差2.42點；3月金融期收1218.8點，下跌3點，逆價差2.81點。
3月電子期以446.2點作收，下跌2.25點，成交3983口。4月電子期以445.7點作收，下跌2.45點，成交22口。
電子現貨下跌1.28點，以448.62點作收；3月電子期貨與現貨相較，逆價差2.42點。
3月金融期貨以1218.8點作收，下跌3點，成交2244口。4月金融期以1220點作收，持平，成交22口。
金融現貨以1221.61點作收，下跌1.54點；3月金融期貨與現貨相較，逆價差2.81點。實際收盤價以期交所公告為準。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
麥吉蘇打餅．義美 穀物蘇打餅．穀物蘇打餅．胡椒蕎麥蘇打餅．海苔蘇打餅．Market O 蘇打餅．自然主意 蘇打餅．巧益 蘇打餅．中立 蘇打餅．蘇打餅．ACE 優龍 蘇打餅．生機蘇打餅．有機 蘇打餅．福椒蘇打餅 300g．奶油蘇打餅．奶油 蘇打餅 700g．海太蘇打餅．亞麻仁蘇打餅．福義軒 蘇打餅．礦鹽 蘇打餅．麥麩蘇打餅．胡椒 蕎麥 蘇打餅．北日本 蘇打餅．正哲 蘇打餅．福義軒 福椒蘇打餅 300g．義美 蘇打餅．正哲生技 蘇打餅．正哲礦鹽蘇打餅．薄鹽蘇打餅．福椒蘇打餅
全國人大代表董明珠：全世界最好的空調在中國【北京新浪網】
《財富》揭秘：美國政府囤積了多少比特幣【北京新浪網】
黃溢金:美元慘遭拋售 黃金倫敦金靜待CPI考驗【北京新浪網】
無印良品遭疑:產品三無服務欠缺 憑情懷營銷能走多遠【北京新浪網】