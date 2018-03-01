（中央社台北2018年3月1日電）台北股市今天下跌29.68點，收10785.79點。3月電子期收446.2點，下跌2.25點，逆價差2.42點；3月金融期收1218.8點，下跌3點，逆價差2.81點。



3月電子期以446.2點作收，下跌2.25點，成交3983口。4月電子期以445.7點作收，下跌2.45點，成交22口。



電子現貨下跌1.28點，以448.62點作收；3月電子期貨與現貨相較，逆價差2.42點。



3月金融期貨以1218.8點作收，下跌3點，成交2244口。4月金融期以1220點作收，持平，成交22口。



金融現貨以1221.61點作收，下跌1.54點；3月金融期貨與現貨相較，逆價差2.81點。實際收盤價以期交所公告為準。