（中央社台北2018年3月1日電）台北股市今天終場跌29.68點，收10785.79點。3月台指期以10735點作收，下跌54點，與現貨相較，逆價差50.79點。



台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，3月期貨10600點、4月期貨10585點。



台股今天終場跌29.68點，收10785.79點，成交金額新台幣1285.62億元。



3月台指期貨以10735點作收，跌54點，成交15萬448口；4月期貨以10719點作收，跌54點，成交1581口。實際收盤價格以期交所公告為準。