【台股期指】3月台指期跌54點中央社 (2018-03-01 14:15)
（中央社台北2018年3月1日電）台北股市今天終場跌29.68點，收10785.79點。3月台指期以10735點作收，下跌54點，與現貨相較，逆價差50.79點。
台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，3月期貨10600點、4月期貨10585點。
台股今天終場跌29.68點，收10785.79點，成交金額新台幣1285.62億元。
3月台指期貨以10735點作收，跌54點，成交15萬448口；4月期貨以10719點作收，跌54點，成交1581口。實際收盤價格以期交所公告為準。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
麥吉蘇打餅．義美 穀物蘇打餅．穀物蘇打餅．胡椒蕎麥蘇打餅．海苔蘇打餅．Market O 蘇打餅．自然主意 蘇打餅．巧益 蘇打餅．中立 蘇打餅．蘇打餅．ACE 優龍 蘇打餅．生機蘇打餅．有機 蘇打餅．福椒蘇打餅 300g．奶油蘇打餅．奶油 蘇打餅 700g．海太蘇打餅．亞麻仁蘇打餅．福義軒 蘇打餅．礦鹽 蘇打餅．麥麩蘇打餅．胡椒 蕎麥 蘇打餅．北日本 蘇打餅．正哲 蘇打餅．福義軒 福椒蘇打餅 300g．義美 蘇打餅．正哲生技 蘇打餅．正哲礦鹽蘇打餅．薄鹽蘇打餅．福椒蘇打餅
全國人大代表董明珠：全世界最好的空調在中國【北京新浪網】
《財富》揭秘：美國政府囤積了多少比特幣【北京新浪網】
黃溢金:美元慘遭拋售 黃金倫敦金靜待CPI考驗【北京新浪網】
無印良品遭疑:產品三無服務欠缺 憑情懷營銷能走多遠【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》