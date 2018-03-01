（中央社記者陳葦庭台北1日電）「聽障人士繳同樣的團費，但卻無法享受同樣品質」，因為這句話，上順旅行社副總彭西鄉創立「聽見旅行」，有手語老師隨團，帶著聽障者走遍世界各地。



第58屆觀光節慶祝大會今天舉辦，上順旅行社副總彭西鄉獲頒優良旅行業從業人員，他表示，7年前和聽障朋友聊天時，才發現原來他們繳同樣的團費，但卻無法享受同樣品質，也讓他決定研究如何服務聽障人士。



他說，聽障人士付一樣的錢參團，卻無法聽到解說，服務也有落差，他為此特別去了解他們的需求，發現聽障人士除了手語，還有唇語、筆談跟重聽等不同族群，而他也為此特別聘請手語老師隨團，並利用手機和網路跟他們溝通，創造友善旅遊環境。



除了解說，另一個要解決的是Morning Call，因為聽障人士無法用電話叫起床，因此他特別找了會震動的鬧鐘放在枕頭下，也會預備一張房卡或鑰匙，避免客人睡過頭聯絡不上，「不過到目前為止只遇過一次」，他笑說，聽障的客人比一般旅客還要準時。



「聽障人士聽不到，生活圈也很小，透過旅遊可以讓他們認識更多人」，他回憶7年來已經促成4對佳偶，不只被邀請喝喜酒，還被安排坐主桌，「他們叫我彭爸，說我是他們的媒人」，訪談間難掩喜悅。



從最初泰國團只有18人，7年來他也逐漸累積聽障客戶，平均每半年就有一團，足跡遍布日本、義大利、韓國、馬來西亞，而隨著越來越多人，他也得意的說，今年還要帶著他們去土耳其、日本立山黑部等地。（編輯：方沛清）1070301