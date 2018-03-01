朱立倫：相信侯友宜將是很好的市長中央社 (2018-03-01 14:29)
（中央社記者王鴻國新北1日電）新北市長朱立倫今天對副市長侯友宜請辭、爭取代表國民黨參選新北市長一事表示，請辭表達參選的決心，「我也為他高興、也為他加油，我相信他將來是一位很好的市長」。
朱立倫今天視察「新北兒童卡」搭北捷4折優惠正式實施的搭乘活動，他對侯友宜宣布參選一事表示，侯友宜擔任副市長7年多來非常努力認真，能力非常強，是一個很有執行力的副市長。
侯友宜請辭已獲批准，朱立倫表示，預定下週二的市政會議後交接，由財政局長呂衛青接任副市長。（編輯：唐聲揚）1070301
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