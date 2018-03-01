（中央社記者黃旭昇新北1日電）受恩師感召與已故總統蔣經國的勉勵，畫家嚴榮宗開辦公益油畫班，指導身障者與兒童朝藝術領域發展，希望開創一片天。他還希望有機會邀請前總統馬英九參觀油畫班學習的狀況。



「追光勇士」嚴榮宗自幼罹患小兒麻痺，近年又罹患大小腦萎縮，他的成長過程不但遭言語霸凌也相當坎坷。他學開鎖、刻印章，從路邊攤鎖匠成為開鎖之父。



嚴榮宗受訪時表示，他小時候參加柳清松開辦的台北縣「博愛殘障油畫訓練班」，當年，蔣經國擔任總統時曾前往探望，並且詢問嚴榮宗的期望，他回以「希望以後有機會也像老師一樣，義務教導身心障礙朋友畫圖。」



他移民加拿大後，重拾畫筆自學油畫，靠著自創的「追光技法」獲加拿大畫家最高榮譽的藝術家聯盟高等簽名會員（Senior Signature Member of Federation of Canadian Artists，SFCA）席位。



他解釋，「追光技法」吸引觀賞者的視覺與吸睛焦點，不受展場室內的燈光明暗變化影響，即使沒有光線投射，也能有光亮及3D視覺效果。



由於大小腦萎縮行動更不便，嚴榮宗近期只能以兩手攙扶繪畫，因此與時間賽跑，以公益身障繪畫班將自己對「追光技法」的體悟傳承有緣人。



嚴榮宗說，感謝媒體幫忙報導相關信息，反應非常熱烈，人數超過預期，今天正式開班。



嚴榮宗表示，會全力以赴，也很高興終於可以實現年輕時對蔣經國所作的承諾，期待一起為這群未來的畫家加油打氣。



他說，座右銘是「只有不願意做的事，沒有不可能的事」。由於前總統馬英九曾經擔任過蔣經國的秘書，他也期待公益油畫班與兒童班更上軌道時，馬英九可以來見證。（編輯：李錫璋）1070301