▲副縣長丁彥哲贈送於記者會上表演的兒皇宮幼稚園小朋友植栽並合影。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2018.03.01）

為了讓下一代生活環境更美好，雲林縣政府將於3日(周六)在口湖鄉海口故事園區旁，辦理107年植樹節慶祝活動，活動當天民眾除了可親手栽種苗木，現場也準備了共2000株樹苗供民眾領取；縣府今(1)日於縣府大廳舉辦宣傳記者會暨贈苗活動，副縣長丁彥哲、口湖鄉長林哲凌及南投林區管理處副處長張獻仁等人，一同舉起苗木呼籲「相約植樹趣 再現台灣原生綠」，並由丁副縣長贈送茶花及桂花給記者會上載歌載舞小朋友，傳承種樹理念。

丁彥哲指出，解決揚塵問題，改善空氣品質，推廣植樹造林宣導綠美化環境觀念，是政府部門應大力推動的政策，也是最有共識的解方之一；為配合中央政策並擴大舉辦107年植樹節活動，雲林縣政府鼓勵並補助轄內鄉鎮市共同響應，今年有斗六市、古坑鄉、斗南鎮及莿桐鄉共四個鄉鎮市提案並辦理。

▲兒皇宮幼稚園小朋友載歌載舞。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2018.03.01）

丁彥哲說，每年3月12日為「植樹節」，是一具有綠化環保象徵意義的節日，聯合國大會於2013年宣布3月21日為「國際森林日」，因此林務局更將每年3月份訂定為「植樹月」，並舉辦各種植樹及贈苗活動，宣傳植樹概念，提醒世人森林的重要性。去年雲林縣政府(106年)全年度提供本縣社區、居民及機關團體種植8萬9,323株苗木；另外每年均積極輔導本縣轄內參與造林的造林農戶妥善維護所植林木，以維護造林成果。

雲林縣107年植樹節活動訂於3月3日(六)在口湖鄉海口故事園區旁辦理，參與民眾可體驗親手種下樹苗，為環境更美好盡一份心力，體驗完還可領取由縣府及南投林區管理處準備的矮仙丹、細葉雪茄花及毛柿(台灣黑檀)等3種苗木共2,000株，精采豐富又有意義的植樹活動，雲林縣長李進勇、口湖鄉長林哲凌及南投林區管理處，敬邀雲林鄉親們一起來共襄盛舉。

▲記者會現場也準備桂花及茶花苗木供洽公及參與民眾索取。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2018.03.01）