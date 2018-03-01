【環球網綜合報導】根據日本《產經新聞》3月1日報導，本月1日，日本警視廳對一種備受外國遊客歡迎的卡丁車的事故發生數據進行公佈。自去年3月27日至今年2月26日為止，日本東京都內共發生公路卡丁車事故50件，其中由外國人駕駛而引起的事故高達43件，佔總事故的86%。隨著2020年日本東京奧運會開幕到來之際，訪日觀光的外國遊客數量也在不斷增加，同時也導致了交通事故的頻發。

2月23日，在東京千代田區外神田二丁目的十字路口，一位台灣男性在撞倒一名騎自行車的少年後隨即逃走，最終被當地萬橋警察署以過失傷害罪逮捕。

根據日本警視廳交通總務課報導，與事故相關的外國駕駛員共計47人，從國籍地區來看，其中美國人佔比例最大，共15人;韓國司機共10人，中國共7人，澳大利亞有6人。除此之外還有新加披人，加拿大人，荷蘭人以及法國人。就年齡來比較，20歲左右和30歲左右的人居多，約佔總人數的90%。除去其中年齡不詳的一人，最年長的駕駛員為54歲。

在這50起交通事故中，有48起事故都是由於與普通載客車發生追尾，或是撞到交通護欄所致，另外2起則是發生了人身事故。其中，由於卡丁車駕駛員過失責任而導致的事故高達44起。(實習編譯：劉一萱 審稿：馬麗)