【環球網報導 記者 王莉蘭】瑞士資訊2月28日援引法新社報導稱，埃及衛生部表示，當地時間2月28日，埃及北部發生兩列火車相撞事故，造成至少10人喪生，15人受傷，成為埃及鐵路連番致命事故的最新一起。

據報導，埃及衛生部發表聲明稱，一列貨運車和一列客車在埃及北部貝亥拉省(Behaira)相撞。

目前還不清楚事故發生的原因。

報導指出，2017年8月，埃及濱海城市亞歷山大附近也發生列車相撞事故，造成41人喪命，為該國2013年11月以來最嚴重的列車事故。2013年11月，開羅南方發生列車與巴士相撞的事故，導致27人死亡。