東南亞旅客成長逾3成 陳建仁肯定新南向成效NOWnews今日新聞 (2018-03-01 14:13)
交通部觀光局今（ 1 ）日於圓山飯店舉辦 2018 觀光節慶祝大會，表彰表現優異的觀光產業團體及從業人員，包含副總統陳建仁、行政院政務委員張景森、交通部次長范植谷皆出席這場盛宴，感謝觀光產業對提振台灣整體經濟的貢獻。
陳建仁表示，去（ 2017 ）年來台旅客人次達 1,074 萬人，創下歷史新高，尤其政府積極開拓新南向市場，東南亞旅客首度突破 200 萬人次，成長逾 30% 。陳建仁對新南向政策提出 3 大觀念，第一是與走訪國家建立策略友邦關係，其次為打造新南向產業生態鏈，最後則是強化與各國人民及社會的連結，而觀光就是最直接、有效的方式。陳建仁也舉例，現在於全台各大觀光景點都能看到東南亞旅客身影，代表新南向政策具有成效。
政務委員張景森則指出，自去年開始推動包含穩住中客市場並優化、大力推動免簽及簡化簽證手續開發新市場、拓展國民旅遊與國際觀光互補等觀光發展策略，均促動新南向等新興市場之開拓，讓新政府在面臨市場結構轉型的挑戰下，也交出亮眼成績單。
交通部次長范植谷則說，去年觀光局推動「生態旅遊年」，讓台灣觀光不只更有特色，也更尊重在地與永續。今年定調為「海灣旅遊年」，將以「台灣 10+ 島」為活動品牌，透過「本島 + 離島」的觀光模式，期望發揮 1+1>2 的加乘效果，帶動本島及離島的整體觀光發展。
此外，觀光節慶祝大會還頒發台灣觀光貢獻獎、觀光遊樂業督導考核競賽獎、優良觀光產業獎、優良觀光產業從業人員獎、熱心觀光事業團體及個人獎、政府機關優良觀光員工獎等獎項，國內外共計 168 個得獎團體與個人。美國公共電視網 ( PBS ) 製播 Travelscope 旅遊節目導演 Joseph Rosendo ，則獲頒本次「台灣觀光特別貢獻獎」。
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