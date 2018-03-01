▲陳姓通緝犯夾娃娃時被查獲，同行友人只問警察「我可以繼續夾嗎？」可見夾娃娃魅方之大。（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.03.01)

陳姓男子利用其報社業務身分，向被害人兜售訂閱周刊，收錢後卻人間蒸發，數名被害人陸續提告，陳男也因此遭到法院通緝，陳男與友人日前晚間在東區一間娃娃機店夾娃娃，立德派出所警方巡邏盤查，查得陳男通緝犯身分當場其逮捕解送歸案，一旁友人看到陳男遭逮捕，不僅漠不關心，反而問「我可以(繼續)夾嗎？」讓警方感嘆娃娃機的魅力真大！

臺中市政府警察局第三分局立德派出所警員行經東區大智路與忠孝路口，見2名男子戴著安全帽在娃娃機前行跡十分可疑，邱等2員立即上前盤查，經以警用行動電腦查詢，得知陳姓男子(38歲)因詐欺案於今年2月2日遭到臺中地院發布通緝，卻因與家人關係不和睦，許久未返家沒收到通知書全然不知已遭通緝，當場遭警方逮捕解送歸案。

據了解，陳男原先在哥哥經營的報社擔任業務員，因積欠賭債，便把歪腦筋動到工作上，向被害人兜售訂閱周刊，待被害人交付款項後即失聯，不僅私吞款項亦未如期寄發周刊，東窗事發後遭哥哥辭退，也因此搞壞與家人之關係，自105年起陸續犯下6起詐欺案共獲利約5萬元，陳男對此亦悔不當初，為了一時的思想偏差，不僅要面對司法制裁，也失去家庭和樂生活。