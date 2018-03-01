▲雲林縣消防局第一大隊公園分隊辦理CPR+AED救護技術訓練。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2018.03.01）

近期氣候變化顯著，日夜溫差大，心血管疾病患者有攀升趨勢。由於心血管疾病高居國人十大死因前三名，其中又以無意識、無呼吸、無脈搏為首要之危急個案。因應冬季期間此病好發之高峰期，雲林縣消防局第一大隊公園分隊假設一模擬情境並實際操作，讓同仁更加熟稔緊急救護技術、救護器材使用及三人出勤模式，藉以提升彼此專業及默契，進而提高緊急救護品質並確保民眾生命財產。

此次訓練模擬情境為一民眾因不明原因倒臥二樓，家屬第一時間發現後，隨即報案。救災救護指揮中心由家屬提供訊息判斷為無意識、無呼吸、無脈搏患者，立即透過119電話線上指導DA-CPR(線上指導CPR)並派遣救護車及3名同仁出勤，家屬在指揮中心引導下，第一時間實施CPR(心肺復甦術)急救，於救護人員到場後，由救護人員立刻接手CPR，另1名救護人員使用AED(自動體外心臟去顫器)評估患者是否為可電擊心律，而第3名同仁則準備使用LMA(喉罩呼吸道)+BVM(甦醒球)建立並暢通患者呼吸道以及正壓給氧。

本情境之重點在於如何不影響AED分析之下，讓患者減少CPR中斷時間及保持高品質CPR為救護人員所面臨的一大課題；另此情境因位處二樓，故為減少搬運時中斷急救時間，即刻善用救護器材如搬運椅，以利搬運且安全，且其搬運椅亦可廣泛用於平面、樓梯以及電梯搬運，是為突破下樓障礙的一大利器。

本次訓練目的，除了讓同仁熟悉救護技術與器材熟稔、增加彼此同仁搭配的默契度外，也進行了各成功救護案例分享以及經驗傳承；例如可視樓梯寬度、搬運時間(CPR中斷時間)進行搬運椅上CPR來減少CPR中斷時間，又或者使用LUCAS(自動心肺復甦機)來維持不間斷的高品質CPR，藉以期許提高患者生存率與癒後狀況，並且能讓更多的家屬能認識專業、相信專業。

▲雲林縣消防局第一大隊公園分隊辦理CPR+AED救護技術訓練。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2018.03.01）