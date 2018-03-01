文／MOOK景點家編輯部整理報導



位在高雄的大立百貨對面，五福路與文武路的路口，出現了一棟十分吸睛的貨櫃屋建築，層層往上堆疊的貨櫃鋼構，以貨櫃為主體，鋼筋水泥結構為輔助，獨特的設計外觀與周遭的建築相比非常顯眼。

高雄貨櫃商旅新亮點 (圖片提供／Yuyaw)

高雄貨櫃商旅新亮點 (圖片提供／Yuyaw)

高雄貨櫃商旅由林志峯建築事務所打造 (圖／林志峯建築師事務所)

高雄貨櫃商旅由林志峯建築事務所打造 (圖／林志峯建築師事務所)

香港水管屋住宅 (圖／OPod Tube Housing)

香港水管屋住宅 (圖／OPod Tube Housing)

香港水管屋住宅 (圖／OPod Tube Housing)

香港水管屋住宅 (圖／OPod Tube Housing)

彰化別有洞天水管主題餐廳 (圖／別有洞天)

彰化別有洞天水管主題餐廳 (圖／別有洞天)

這是一棟由林志峯建築事務所打造的貨櫃商旅，10層樓高的貨櫃旅館，貨櫃商旅利用獨特的設計減少熱力進入和冷氣流失，創造都會綠建築。現在不用到國外，在台灣也能住進如此新穎的住宅空間。除了貨櫃商旅外，台灣與香港也都有水管屋特色住宅與旅宿，包括近期在香港爆紅的3坪水管屋，把大型的石屎水管改造成水管屋，裡面廚房、衛浴、客廳應有盡有，不僅反映香港買房的不易，也希望有助於減緩住房成本過高的問題。

位在彰化的別有洞天，則是將水管屋打造成宛如樣品屋般的特色餐廳，有提供室內水管工業風的座位，以及戶外庭園的獨立水管包廂。



台灣首見貨櫃屋星巴克！環保訴求外觀吸睛

》https://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=17126