文／MOOK景點家編輯部整理報導



阿里山最高遊園車首航！電動遊園車行走在海拔2,451公尺的祝山區域，欣賞祝山景緻的四季之美更便利。

秋賞小笠原山紅榨槭火紅。（圖／嘉義林區管理處，以下同）

秋賞小笠原山紅榨槭火紅。（圖／嘉義林區管理處，以下同）

挑戰海拔最高，行至祝山的電動游園車。

挑戰海拔最高，行至祝山的電動游園車。

祝山美景值得細細品味，阿里山國家森林遊樂區以「鐵路、森林、雲海、日出與晚霞」五奇美景享譽國內外，而園區內「祝山區域」是一天集滿五奇的不二之選。

祝山車站綻放的吉野櫻。

祝山車站綻放的吉野櫻。

在360度環繞視野的小笠原山觀景台，可賞玉山群峰山脈之美、賞雲海雲瀑之奔騰；亦可與「迷霧中的王者」帝雉不期而遇，故攝影行家戲稱此區為「帝雉保證班」。

夏見小雛菊鋪開綠毯在高山植物園。

夏見小雛菊鋪開綠毯在高山植物園。

阿里山電動遊園車行駛候車總站、旅客服務中心站、香林站及沼平站4處站點。電動遊園車採固定班次及開放預約，並新增對高岳站及祝山站(無人招呼站)。

祝山車站綻放的吉野櫻。

祝山車站綻放的吉野櫻。

另外，3月3日8時搭乘首班車前往祝山之遊客，有機會可以獲得林管處精心準備了檜木材質吉野櫻造型手編皮鑰匙圈。

捕捉神木車站小火車身影。

捕捉神木車站小火車身影。

除了祝山美景，阿里山的櫻花也讓人如癡如醉，林管處舉辦「攝手小旅行」活動，讓喜愛攝影的朋友在FB掌鏡小編及攝影達人們的帶領下，搶先了解花季絕佳攝影點及好拍主題，拍下花季最美的影像。

三車會師在海拔最高的祝山車站。

三車會師在海拔最高的祝山車站。

臺18線沿途及園區內已有山櫻花、河津櫻及唐實櫻等花兒搶先爭艷，紅色、粉紅及白色點綴綠意林間，美麗又喜氣。與花季一同現身的森林鐵路蒸汽火車頭附掛檜木車廂，更是攝手們爭相競技的經典主題。



【Info】

阿里山電動遊園車

首航時間:107年3月3日起，採固定班次及開放預約

營運時間:自8時開始營運，除4至9月營運時間至18時外，其他月份營運至17時止；夜間開放觀星導覽班車，營運時間為18至22時。

車 資:祝山線單程車資為150元



攝手小旅行報名資訊

報名時間:107年3月1日中午12點開放報名

報名方式:網路報名https://goo.gl/forms/fDeZqjru9r7uBBqI3

報名費用:2,000元(含餐費、3月11日住宿費、講師費、電動遊園車及森林鐵路費用)。