文／MOOK景點家編輯部整理報導



人氣貼圖ㄇㄚˊ幾兔深受許多粉絲喜愛，繼新北板橋開設了首間主題餐廳後，現在要在高雄開設新的分店「ㄇㄚˊ幾兔親子主題火鍋餐廳」，並進駐新打造的文創基地「棧貳庫」，餐廳以提供火鍋為主，於3月20日開幕，喜歡ㄇㄚˊ幾兔的粉絲可不能錯過。

ㄇㄚˊ幾兔親子主題火鍋餐廳 (圖／ㄇㄚˊ幾)

ㄇㄚˊ幾兔親子主題火鍋餐廳 (圖／ㄇㄚˊ幾)

ㄇㄚˊ幾兔主題火鍋餐廳以日式火鍋為特色 (圖／ㄇㄚˊ幾)

ㄇㄚˊ幾兔主題火鍋餐廳以日式火鍋為特色 (圖／ㄇㄚˊ幾)

棧貳庫變身文創基地 (圖／交通部)

棧貳庫變身文創基地 (圖／交通部)

棧貳庫保留原有的老牆、窗戶等鋼骨結構，裡面有許多文創商店 (圖／棧貳庫kw2)

棧貳庫保留原有的老牆、窗戶等鋼骨結構，裡面有許多文創商店 (圖／棧貳庫kw2)

ㄇㄚˊ幾兔主題火鍋餐廳不同於新北的義式料理，高雄店會以日式火鍋為特色，而最具人氣的幾蛋糕和棉花糖還是有提供，現場除了美食火鍋外，還有相關主題商品可以選購。棧貳庫是一座位在高雄港2號碼頭的歷史建築，佔地3,000平方公尺，保留原有的老牆、窗戶等鋼骨結構，展現老建築的清新樣貌，透過文創、展覽、餐飲的複合式經營，復甦港濱歷史空間。遊客不僅可以享受ㄇㄚˊ幾兔火鍋，還可以逛逛其他文創商店。【Info】

ㄇㄚˊ幾兔親子主題火鍋餐廳

地址：高雄市鼓山區蓬萊路17號 (棧貳庫KW2)

試營運期間：10:00 – 21:00 (期間僅提供飲料)、例假日10:00 – 22:00



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