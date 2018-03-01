文／MOOK景點家編輯部整理報導



狗年新春來趟祈福公路之旅，許願傳說的石觀音、漫遊能讓戀人白頭偕老的白千層隧道、拜訪偶像劇裡會出現的一整排白色風車，大啖新鮮澎派的割稻飯，邊玩邊拍，一網打盡台61、15線上的熱門打卡景點，享受想走就走的一日小旅行。



1.甘泉寺

相傳清朝時，有人在河中撿到相似觀音的石像，於是建廟供奉。擁有150多年歷史的甘泉寺，開闊的五山三山、三層三進的宮殿式建築格局，廟內牆上刻有細致精采的石雕畫，廟宇旁的甘泉井水據傳清冽甘甜、可治百病，這裡是當地居民的信仰重心，也是觀音著名地標。

地址：桃園市觀音區甘泉街1號

開放時間：06:00-18:00

甘泉寺。(圖／桃園市政府，以下同)

甘泉寺。(圖／桃園市政府，以下同)

2.白沙岬燈塔

這是台灣唯一使用紅磚與石頭，不同於其他使用水泥建成的燈塔，至今保存著日治時期的日晷，能根據大陽照射後留下的影子判斷時間、方位及緯度，更獲選為「台灣歷史建築百景」。燈塔週邊設有沿著觀音溪畔修築的環形步道，伴隨稻田、小橋流水，秀麗的風景，早已成為新人拍攝婚紗必到的取景處。

地址：桃園市觀音區新坡下16號

開放時間06:00~18:00

白沙岬燈塔。

白沙岬燈塔。

3.觀音濱海風車

「白色的風車，安靜的轉著，真實的感覺，夢境般遙遠」這是知名歌手周杰倫所寫下的歌詞。在西部濱海快速道路上，有著一整排迎著海風不斷轉動的白色風車，無論晴雨總是佇立，像是默默守護的身影，如此夢幻氛圍，難怪也成為偶像劇的場景。

地址：台61線38K處

觀音濱海風車。

觀音濱海風車。

4.稻米故事館

保存良好的日治歷史木頭建築，以黃土泥漿混合谷穀粉刷或水泥砂漿粉刷為牆壁，以楯接懸吊構築的木造樑柱，館內展示大型木造輾米機及農具，帶人穿越時光感受農家樂。

地址：桃園市新屋區中華路242號

電話：03-477-2124#202(採預約制參觀)

稻米故事館充滿懷舊氣息。

稻米故事館充滿懷舊氣息。

稻米故事館。

稻米故事館。

5.范姜古厝

范姜是新屋大姓，台灣才有的獨特姓氏，凡姓范姜的子弟，必定是從新屋范家出去的。著名的老屋群共有五間，格局皆是三合院，建築呈口字形排列，具有濃厚的客家庄院特色。

地址：桃園市新屋區中正路110巷1、2、3、6、9號

開放時間：08:00~12:00、13:00~16:00

范姜古厝。

范姜古厝。

6.廣福社區

早期農收時節，農民會互相幫忙割稻，因為是人情幫忙沒有付錢，所以主人家就會請大家吃一頓豐盛的餐點，這是割稻飯的由來。廣福社區在農村再生計劃下，社區步道美化營造成功，不但四季花海更迭，更有機會可以品嘗富有農家人情味的割稻飯。

地址: 桃園市觀音區福山路二段403巷6號

開放時間:09:00-17:00

電話:0932-282-589

廣福社區。

廣福社區。

7.白千層林道

綠色林道比比皆是，但是由700棵超過30年樹齡的白千層，綿延2.5公里的林蔭隧道，可是獨樹一幟的蔥蘢風情，相傳在即將掉落的樹皮上寫下情書，戀人就能白頭到老，為了保護大自然，記得是即將掉落的樹皮，而不是完好的樹皮。

地址: 桃園市觀音區福山路二段

白千層林道。

白千層林道。

喜歡地景藝術的朋友，四月在新屋有桃園農業博覽會，展區結合諾亞方舟故事，打造綠色方舟，整個園區不但好吃好玩又好拍。

地址:桃園市新屋區東興路二段888號

展期：4.4-5.13

