（本報訊）「2018桃園燈節 教育局燈區」突破原有的辦理模式，縝密規劃朝「生態教育」主題呈現，期許創造更獨特的魅力並更深化其教育意涵，以環保且藝術的方式辦理燈會，更以新的型式、全新的外貌與現代藝術接軌。燈區主題為「樂桃桃」，重要入口由兩隻吉祥物『ㄚ桃』及『園哥』組成，於本燈區入口處，協助市政宣傳及城市行銷，引領大家進入桃園各種生態樣貌。迎賓樂章由青蛙及烏龜扮演樂手為教育燈區揭開序曲，歡迎賞燈民眾蒞臨生態歡樂夢想國。展區中「蝶舞翩翩、彩桃花園」為設計主題打造浪漫拍照的長廊區，提供民眾一個視覺極佳的拍照地點。而「袋」給海洋一個乾淨的家、以地景藝術及結合環保意識的宣傳手法使用回收再利用物件創作，藉此突顯環境保護的教育意義，燈節將展至3月4日，桃園市教育局與大家相約在三民公園青溪橋教育局燈區一起「樂桃桃」的慶元宵。圖說一：袋給海洋一個乾淨的家-。圖說二：現場設計可愛的美人魚拍照區。圖說三：夢幻蝴蝶廊道。