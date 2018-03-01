桃園市教育局與您相約桃園燈會「樂桃桃」慶元宵大成報 (2018-03-01 13:07)
展區中「蝶舞翩翩、彩桃花園」為設計主題打造浪漫拍照的長廊區，提供民眾一個視覺極佳的拍照地點。而「袋」給海洋一個乾淨的家、以地景藝術及結合環保意識的宣傳手法使用回收再利用物件創作，藉此突顯環境保護的教育意義，燈節將展至3月4日，桃園市教育局與大家相約在三民公園青溪橋教育局燈區一起「樂桃桃」的慶元宵。
圖說一：袋給海洋一個乾淨的家-。
圖說二：現場設計可愛的美人魚拍照區。
圖說三：夢幻蝴蝶廊道。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【obis】精梳棉蕾絲單人床包被套組-早安黎明(3.5x6.2尺)
- HERMES Clic H LOGO琺瑯細版手環(火燄玫瑰X玫瑰金-PM)
- HAMILTON Jazzmaster自動計時腕錶-42mm
- TISSOT 杜魯爾系列機械動力80腕錶-黑/42mm
- 【AS】溫蒂3尺水鑽掀蓋長凳(3色可選)
- 【時尚屋】CD150HB-08木紋辦公桌櫃椅組(Y699-16+Y702-1+FG5
- TISSOT Tradition 都會時尚大三針機械腕錶-銀x半金/40mm
- Villeroy&Boch唯寶 For Me系列 餐盤組 淺盤 深圓盤 擺盤 ８
- 【obis】置物架/收納架 沖孔鐵板五層架(90*45*180)
- (男) ADIDAS NXT LVL SPD VI 籃球鞋-訓練 愛迪達 黑白銀
NBA總裁警告30隊老闆別試圖擺爛 後果會很嚴重【北京新浪網】
瓜帥:曼城首要目標是英超冠軍 打阿森納太困難了【北京新浪網】
曼聯一口氣續約三將 只剩伊布+穆帥打手還沒搞定【北京新浪網】
競彩大勢：阿森納難敵曼城 巴薩客場穩勝【北京新浪網】
數據趣談：NBA剛剛經歷了一個值得銘記的二月【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》