明道幼兒園慶元宵 萌娃提彩繪燈籠猜燈謎



(中央社訊息服務20180301 13:31:16)全台最卡哇伊的猜燈謎在這裡！一年一度的元宵節來臨，明道大學附設幼兒園的小朋友特別發揮創意，自製彩繪燈籠，提著自己繽紛的小小結晶，活潑踴躍地運用聯想力，與老師們熱力互動，腦力激盪猜趣味十足的動物燈謎，在明道大學校園裡歡慶元宵節。



元宵節是春節的尾聲，有「小過年」之稱，象徵一元復始、大地回春。明道大學附設幼兒園園長張育慈表示，適逢元宵佳節，特別用心設計應景的猜燈謎活動，讓小朋友們提著自己彩繪的燈籠共同參與，由老師們比手畫腳演出題目中的動物，讓元宵節的燈謎「動」起來，小朋友們發揮聯想力，猜出可愛的動物，像是河馬、大象、蝌蚪、長頸鹿、公雞等，訓練小朋友運用觀察力，串聯資訊找到答案，也將英文融入活動中，讓小朋友快樂學習。



彎腰擺手學公雞啼叫，明道幼兒園的老師們卯足全力扮演動物，小朋友們各個踴躍舉手，非常活潑，也跟著老師一起加入了模仿動物的行列，互動相當熱絡，讓元宵節充滿歡笑聲。明道幼兒園大班學生林旆杋說，覺得在元宵節猜燈謎很有趣，特別喜歡河馬，跟著一起模仿動物很開心。



訊息來源：明道學校財團法人明道大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/229496.aspx