107年第二次醫師高考分階段考試6月23日起舉行中央社 (2018-03-01 13:32)
(中央社訊息服務20180301 13:31:50) 考試院院會今日通過，107年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師考試分階段考試（第二階段考試），定於107年6月23日（星期六）至6月24日（星期日）分設臺北、臺中、臺南及高雄等4考區舉行。
考試院說明，這項考試為高等考試，設醫師（二）（應醫師第二階段考試）1類科。
應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式，分別依照專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試規則、專門職業及技術人員考試總成績計算規則辦理，相關規定將載明於應考須知。
訊息來源：考試院
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