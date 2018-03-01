地方特考三等考試資訊處理類科應試科目「電腦網路」修正為「資通網路」中央社 (2018-03-01 13:32)
(中央社訊息服務20180301 13:32:07) 考試院院會今日通過，修正「特種考試地方政府公務人員考試規則」第5條附表三，將三等考試資訊處理類科應試科目「電腦網路」名稱修正為「資通網路」。
考試院說明，考量知識發展快速，為求考用配合，參考公務人員高等考試三級考試及其他公務人員特種考試相同等別、類科的應試科目，將特種考試地方政府公務人員考試三等考試資訊處理類科應試科目「電腦網路」名稱，修正為「資通網路」，並自107年舉辦特種考試地方政府公務人員考試起適用。
訊息來源：考試院
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